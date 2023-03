Protestniki v Kolumbiji zajeli za talce 78 policistov

Bogota, 3. marca - Med četrtkovimi protesti na jugu Kolumbije proti naftni družbi Emerald Energy je prišlo do spopadov med protestniki in policijo, v katerih sta bila ubita vaščan in policist, protestniki pa so za talce zajeli 78 policistov in devet uslužbencev naftne družbe. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je danes pozval k njihovi izpustitvi.