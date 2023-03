Slovenka leta 2022 je igralka Milena Zupančič

Ljubljana, 3. marca - Za Slovenko leta 2022 je revija Jana v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma danes razglasila Mileno Zupančič, eno najpomembnejših slovenskih igralk ter gledaliških in filmskih ustvarjalk dvajsetega stoletja in prvo žensko, ki je prejela Badjurovo nagrado za dosežke v filmu. Bralci revije so nagrajenko letos izbirali med enajstimi kandidatkami.