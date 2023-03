V Komendi s 1. aprilom dražji vrtec

Komenda, 4. marca - Na zadnji seji občinskega sveta Občine Komenda so svetniki soglasno potrdili dvig cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki, in sicer za 15,55 odstotka v prvem in za 18,06 odstotka v drugem starostnem obdobju. Nove cene bodo v veljavo stopile s 1. aprilom in se bodo prvič odrazile na majskih položnicah, so sporočili iz občine.