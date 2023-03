Divaški svetniki podprli postavitev največje sončne elektrarne v državi

Divača, 3. marca - Občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne ob avtocestnem razcepu pri Divači. Pripravljen naj bi bil do konca leta, nato bodo o tem projektu odločali ponovno, elektrarna pa naj bi začela delovati v roku dveh let.