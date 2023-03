Poslanci SDS vložili interpelacijo o delu vlade

Ljubljana, 3. marca - Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili interpelacijo o delu vlade Roberta Goloba, v kateri želijo odgovor na vprašanje, v kakšni meri vlada uresničuje prisego, podano ob imenovanju v DZ. Med drugim ji očitajo ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve in urada za demografijo, pa tudi ravnanje v nasprotju z ustavo in koalicijsko pogodbo.