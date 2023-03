Ljubljana, 3. marca - Podpredsednika vlade Danijel Bešič Loredan (Gibanje Svoboda) in Luka Mesec (Levica), vodja poslanske skupine SD Jani Prednik in ministrica za kulturo Asta Vrečko bodo danes ob 18.30 v preddverju velike dvorane državnega zbora dali izjavo za medije glede vložene interpelacije vlade, so sporočili iz strank. (STA)