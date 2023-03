Na Mariborskem Pohorju zaključek akcije Šolar na smuči

Maribor, 3. marca - Na Mariborskem Pohorju se je danes uspešno zaključila že osma izvedba akcije Šolar na smuči. V akciji je bilo letos udeleženih 3500 otrok iz 62 osnovnih šol iz vse Slovenije. Otroci so lahko uživali v smučarskem teku, alpskem smučanju in deskanju na snegu, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.