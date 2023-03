Po obsodbi beloruskega aktivista Bjaljackega ostri mednarodni odzivi

Bruselj/Ženeva/Berlin/Pariz/Varšava/Minsk, 3. marca - Odločitev sodišča v Minsku, da beloruskega aktivista za državljanske pravice Aleša Bjaljackega in še tri druge aktiviste obsodi na večletne zaporne kazni, je naletela na oster mednarodni odziv. EU je sojenje obsodila kot "lažno" in pozvala k njihovi izpustitvi. Do odločitve sodišča so bili kritični tudi pri ZN in v več evropskih prestolnicah.