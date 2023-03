Zaradi stavk v številnih nemških zveznih deželah ohromljen javni promet

Berlin, 3. marca - V več nemških zveznih deželah je danes zaradi stavk v veliki meri zastal javni promet. V večjih mestih zvezne dežele Baden-Württemberga so tako skoraj vsi vlaki in avtobusi ostali v svojih depojih. V sindikatu Verdi so medtem za sredo pozvali k stavki zaposlenih v vrtcih in socialnih zavodih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.