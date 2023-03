V Domžalah vabijo mlade k županovanju

Domžale, 5. marca - V občini Domžale so naredili prve korake za aktivno vključevanje mladih v lokalno politiko. S projektom Postani mlada županja, mladi župan želijo približati politiko mladim in jim z uresničevanjem konkretnih projektov pokazati, da je to dobro orodje za oblikovanje vsebin in aktivnosti v občini. Prijave zbirajo do konca marca.