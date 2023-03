Streho in fasado ptujske upravne enote bodo sanirali prioritetno

Ptuj, 3. marca - Ministrstvo za javno upravo je začelo s postopki za nujno sanacijo strehe in fasade na zgradbi Upravne enote Ptuj. To sicer čaka celovita prenova, a se bodo prvih del na spomeniško zaščitenem objektu lotili prioritetno. Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine so uskladili pogoje, zdaj pa pripravljajo razpisa za izbiro projektanta in izvajalca.