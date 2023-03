Končna ocena škode v kmetijstvu zaradi lanske suše še ni znana

Ljubljana, 3. marca - Končna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi lanske suše je v postopku potrjevanja in bo predvidoma znana še ta mesec, so za STA danes pojasnili na Upravi RS za zaščito in reševanje. So pa kmetje del finančne pomoči zaradi izpada krme, ki je bil posledica lanske suše, že prejeli. Skupno 4,3 milijona evrov.