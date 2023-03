V Črnomlju odprli prenovljene prostore Doma starejših občanov

Črnomelj, 3. marca - V Domu starejših občanov v Črnomlju so ob 35-letnici njegovega delovanja danes odprli prenovljene prostore štirih nadstropij t. i. trakta A. Za naložbo, ki je tekla zadnjih osem let, so iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in od države v zadnjem letu dobili skupaj 1,3 milijona evrov, celotna naložba bo stala približno 1,6 milijona evrov.