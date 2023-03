Snežne razmere v visokogorju

Veter je v preteklih dneh prenašal sneg in delal zamete na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare, pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. V zavetrnih legah je sneg rahel, a že nekoliko sprijet s staro podlago, razmere so stabilne.

Pod odejo novega snega je ponekod babje pšeno, ki lahko v prihodnje predstavlja šibko plast. Novi sneg je ostal suh, veter ga je prenašal v zamete. Stari je pomrznil, je pa večinoma prekrit z novim snegom. Sneg je rahel in mehak, starejša podlaga pa, kjer je brez novega snega, trda in tudi poledenela. Veliko je zametov, nastale so nove, manjše opasti. Višina snežne odeje je precej neizenačena, tudi količina novega snega. Na prisojnih straneh je snega precej manj kot na osojnih.

V petek oblačno, ponekod občasno megleno, piha šibak severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrov nadmorske višine -1 stopinje Celzije, na 2500 metrov pa -6 stopinje Celzije. V soboto precej jasno. Čez dan se občutno segreje, temperatura na 1500 metrov okoli 3 stopinje Celzije. V nedeljo se po jasnem jutru čez dan postopno pooblači. Oblačno vreme z občasnim sneženjem tudi v začetku prihodnjega tedna.

V soboto se bo po jasnem in hladnem jutru čez dan občutno segrelo, nevarnost snežnih plazov bo zlasti na prisojnih pobočjih znatna, tretje stopnje. Pričakujemo plazenje snega, ki je zapadel v preteklih dneh. V nedeljo bo nekoliko hladneje in čez dan predvidoma bolj oblačno, zato se bo nevarnost snežnih plazov zmanjšala. V ponedeljek oblačno z občasnim sneženjem, temperatura na 1500 metrov okoli -3 stopinje Celzije. Podobne razmere bodo tudi v torek.