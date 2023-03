Fajon v New Delhiju na osrednji indijski mednarodni zunanjepolitični konferenci

New Delhi, 3. marca - Zunanja ministrica Tanja Fajon se mudi v New Delhiju, kjer se udeležuje foruma Raisina Dialogue, osrednje vsakoletne indijske mednarodne konference o zunanjepolitičnih temah. V okviru konference se udeležuje več panelov, srečala pa se bo z več kolegi, vključno z indijskim zunanjim ministrom Subrahmanyamom Jaishankarjem, so sporočili iz Mladike.