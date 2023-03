Perutnina Ptuj v proizvodnjo pripravljenih jedi

Ptuj/Murska Sobota, 3. marca - Perutnina Ptuj je od družbe Eta Kamnik kupila proizvodni obrat Proconi v Murski Soboti, ki je specializiran za proizvodnjo pripravljenih jedi. Novo tovarno so poimenovali PP Mamita in jo bodo posodobili ter razširili, za kar so od podjetja Proconi prezaposlili 25 ljudi, do konca leta pa nameravajo to število še povečati.