Joni Mitchell Gershwinova nagrada ameriške Kongresne knjižnice

Washington, 4. marca - Kanadska pevka Joni Mitchell je v tem tednu prejela Gershwinovo nagrado ameriške Kongresne knjižnice. Kantavtorico so na slovesnosti z lastnimi interpretacijami njenih pesmi počastili zvezdniki, kot so Marcus Mumford, Annie Lennox, Cyndi Lauper, Brandi Carlile, James Taylor, Graham Nash, Diana Krall in Herbie Hancock.