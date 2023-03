Policisti v nakupovalnem središču v Gornji Radgoni niso našli sumljivih predmetov

Gornja Radgona, 3. marca - Pomurski policisti so v dopoldanskem času prejeli obvestilo, da bo v trgovskem centru na območju Policijske postaje Gornja Radgona nastavljeno eksplozivno sredstvo. Nanj so se odzvali z izvedbo prvih nujnih ukrepov, med pregledom prostorov in okolice pa niso našli sumljivih predmetov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Murska Sobota.