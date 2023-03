Knovs se je seznanil z aktivnostmi Sove v zvezi s poslovanjem Gen-I na Zahodnem Balkanu

Ljubljana, 3. marca - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je na sredini seji seznanila z aktivnostmi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) v zvezi s poslovanjem podjetja Gen-I na Zahodnem Balkanu. Imenovali so tudi pooblaščeno skupino, ki bo opravila nenapovedan nadzor na sedežu ene od nadzorovanih služb, so sporočili po seji.