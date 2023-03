V Linzu predstavili prve poudarke Brucknerjevega leta 2024

Linz, 6. marca - V Linzu so v tem tednu predstavili prve programske poudarke Brucknerjevega leta 2024, s katerimi se bodo spominjali 200-letnice rojstva skladatelja Antona Brucknerja. Leto pod geslom Bruckner se vrača domov! obljublja znane goste, od Zubina Mehte do Franza Welser-Mösta in Christiana Thielemanna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.