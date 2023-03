Specializirano državno tožilstvo v poročilu opozorilo predvsem na kadrovsko nestabilnost

Ljubljana, 3. marca - Specializirano državno tožilstvo se sooča s kadrovsko nestabilnostjo, med drugim zato, ker so plačni razredi za javne uslužbence ovrednoteni prenizko. Kljub temu je tožilstvo uspešno obravnavalo najzahtevnejše kazenske zadeve s področja organiziranega, gospodarskega in korupcijskega kriminala, so zapisali v poročilu DZ za leto 2022.