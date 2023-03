V New Yorku razstava kenijsko-ameriške umetnice Wangechi Mutu

New York, 5. marca - Wangechi Mutu je najprej zavzela pročelje newyorškega Metropolitanskega muzeja umetnosti, zdaj je v Novem muzeju sodobne umetnosti na ogled obsežna razstava te kenijsko-ameriške umetnice. Vse do 4. junija je na ogled več kot sto del leta 1972 v kenijski prestolnici Nairobi rojene vizualne umetnice, vključno s skulpturami, slikami in videi.