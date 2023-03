V Vipolžah začetek 54. revije Primorska poje

Goriška Brda, 3. marca - S koncertom v Vili Vipolže v Goriških Brdih se danes začenja 54. revija pevskih zborov Primorska poje. Do 14. maja se bo po Sloveniji, v zamejstvu in na Hrvaškem zvrstilo 37 koncertov s 199 sodelujočimi pevskimi zbori in okoli 3500 pevci in pevkami. Konec tedna bosta koncerta tudi v Braniku in Biljah.