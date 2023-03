Na okrogli mizi o enakosti za ženske tudi o pomenu vzgoje in zgleda

Ljubljana, 3. marca - Na današnji okrogli mizi z naslovom Enakost za ženske je enakost za vse so sodelujoči izpostavili pomen vzgoje in zgleda za zmanjšanje neenakopravnosti. Nujno je, da se kontinuirano opozarja na nepravilnosti in nasilje ter izpostavlja skrite predsodke in sistemske pomanjkljivosti, ki poganjajo to nevidno neenakost v družbi, je bilo slišati.