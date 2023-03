V zadnjem četrtletju lani v medletni primerjavi več gospodinjstev, ki so težko shajala

Ljubljana, 5. marca - Deleža gospodinjstev, ki so z dohodki shajala brez težav, in tistih, ki niso, sta se v zadnjem četrtletju lani skoraj izenačila pri nekaj več kot petini. Medletno je delež gospodinjstev, ki so shajala lahko oz. zelo lahko, upadel za tri odstotne točke, delež tistih, ki so shajala težko oz. zelo težko, pa se je v enaki meri povečal.