Pred 70 leti se je poslovil vsestranski skladatelj Sergej Prokofjev

Moskva, 5. marca - Danes mineva 70 let od smrti ruskega skladatelja Sergeja Sergejeviča Prokofjeva. S svojo vsestranskostjo komponiranja različnih glasbenih oblik se je zapisal med največje skladatelje prve polovice 20. stoletja. Njegov opus sega od simfonij in koncertov do operne, baletne in filmske glasbe.