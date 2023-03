Neni Vrhovec nagrada Lydie Wisiakove za življenjsko delo v letu 2022

Ljubljana, 3. marca - Prejemnica nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo v letu 2022 je baletna umetnica Nena Vrhovec, nekdanja prvakinja Baleta SNG Opera in balet Ljubljana ter baletna pedagoginja. Prejemniki nagrade za posebne dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let so baletni plesalci Filip Jurič, Antoneta Turk in Tomaž Golub.