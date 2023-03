Na Japonsko odhaja vladno-gospodarska delegacija

Ljubljana, 6. marca - Delegacija slovenskih podjetij s področja proizvodnje in predelave kmetijskih in živilskih izdelkov se bo predstavila na sejmu Foodex v Tokiu. Pot organizirajo Gospodarska zbornica Slovenije, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javna agencija Spirit Slovenija ter veleposlaništvi Japonske in Slovenije.