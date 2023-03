V Novem mestu projekt Rob umetnosti za večjo vključenost Romov in priseljencev

Novo mesto, 3. marca - Novomeško romsko društvo Romano veseli je danes predstavilo projekt Rob umetnosti, s katerim so želeli prispevati k večji vključenosti Romov in priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik v družbo in zaposlovanje. Projekt je stal približno 120.000 evrov, ob državi ga je denarno podprl še Evropski socialni sklad.