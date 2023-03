Roglič v ekipi že za dirko od Tirenskega do Jadranskega morja

Ljubljana, 3. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo sezono po operaciji rame in okrevanju po njej začel prej, kot je bilo načrtovano. Njegova ekipa Jumbo Visma je sporočila, da bo olimpijski prvak v kronometru iz leta 2021 tekmoval že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Ta se bo začela 6., končala pa 12. marca.