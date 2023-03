Voditelj kamboške opozicije obsojen na 27 let zapora

Phnom Penh, 3. marca - Vodja opozicije v Kambodži Kem Sokha je bil danes obsojen na 27 let zapora zaradi izdaje. S sodbo naj bi mu oblasti po prepričanju zagovornikov človekovih pravic želele preprečiti nastop na julijskih volitvah. Njegova obsodba je naletela na ostre odzive njegovih privržencev in nevladnih organizacij. ZDA so sodbo označile za nepravično.