Fiskalni svet znova poudaril nujnost začasnosti morebitnih dodatnih ukrepov

Ljubljana, 3. marca - Državni proračun je imel po navedbah fiskalnega sveta v prvih dveh mesecih letos presežek v višini 108 milijonov evrov. Gibanja proračunskih agregatov naj bi se v prihodnjih mesecih poslabšala zaradi učinka sprejetih draginjskih in drugih ukrepov, je opozoril svet in znova pozval, naj bodo morebitni dodatni ukrepi začasni in usmerjeni.