Na cesti Ljubelj-Podljubelj zaradi neprilagojene hitrosti huda prometna nesreča

Podljubelj, 3. marca - Na cesti od Ljubelja proti Podljubelju je zjutraj 22-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti silovito trčil v kamnito obzidje in se huje poškodoval. Cesto so zaradi nesreče za več ur zaprli. Voznika so prepeljali v zdravstveno ustanovo, njegovo življenje pa ostaja ogroženo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.