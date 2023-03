Cene nafte navzdol

Singapur, 3. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Po poročanju nemške tiskovne agencija dpa je to posledica mešanih signalov, ki so jih naftni trgi dobivali v zadnjem tednu. Na večje povpraševanje vpliva okrevanje kitajskega gospodarstva, na drugi strani pa vlagatelje skrbijo morebitni novi dvigi obrestnih mer v ZDA.