Barcelona začasno na vrh evrolige

Ljubljana, 2. marca - Košarkarji Barcelone so v 26. krogu evrolige zabeležili zmago, s katero so se za en dan prebili na sam vrh razpredelnice. V domači dvorani so brez težav premagali litovski Žalgiris s 93:74. Slovenski reprezentant Mike Tobey je v 12 minutah na igrišču dosegel pet točk, zadel trojko, v statistiko pa vpisal še podajo in ukradeno žogo.