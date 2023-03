Barcelona na prvi polfinalni tekmi pokala do minimalne zmage

Madrid, 2. marca - Nogometaši Barcelone so na prvi polfinalni tekmi španskega pokala na gostovanju premagali Real Madrid z 1:0 in bodo tako na povratni tekmi na Camp Nouu branili minimalno prednost. V drugem polfinalu se merita Athletic Bilbao in Osasuna. Slednja je v sredo dobila prvo tekmo na domačem igrišču z 1:0.