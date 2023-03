Nigerijski predsedniški kandidat Obi bo izid volitev izpodbijal na sodišču

Abuja, 2. marca - Nigerijski predsedniški kandidat Peter Obi je danes ponovno podvomil v izid sobotnih predsedniških volitev in dejal, da bo rezultat izpodbijal na sodišču. Prepričan je, da je na volitvah zmagal in opozoril na številne napake pri štetju glasov. Tudi kandidat glavne opozicijske stranke Atiku Abubakar je bil do volitev kritičen.