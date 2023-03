Bruselj/Washington, 2. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo prihodnji teden obiskala ZDA in Kanado, kjer se bo med drugim sestala z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in kanadskim predsednikom vlade Justinom Trudeaujem. Namen obiskov bo krepitev čezatlantskih odnosov, trgovine, strateških sektorskih partnerstev in sodelovanja v podporo Ukrajini.