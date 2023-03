Ukrajina odredila evakuacijo ranljivih prebivalcev iz Kupjanska

Kijev, 2. marca - Ukrajinske oblasti so danes odredile obvezno evakuacijo ranljivih prebivalcev iz mesta Kupjansk v regiji Harkov, saj se bojijo, da bi Rusija kmalu lahko ponovno zavzela mesto. V okolici Bahmuta v regiji Doneck so ruske sile medtem izvedle več novih napadov, ki pa so jih ukrajinske sile uspele odbiti, je sporočil ukrajinski generalštab.