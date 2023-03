Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o gospodarski rasti v Sloveniji. Pisale so tudi o tem, da so člani iniciative prosilcev za azil Vič/Kotnikova/Logatec zahtevali izenačitev z ukrajinskimi begunci in skrajšanje devetmesečnega roka čakanja na pravico do dela.