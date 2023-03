Talum dokončno ugaša elektrolizne peči za proizvodnjo aluminija

Kidričevo, 2. marca - Kidričevsko podjetje Talum, ki je skoraj 60 let proizvajalo aluminij, zadnja leta pa se pospešeno preusmerja v predelavo aluminija in druge bolj dobičkonosne posle, bo v začetku aprila dokončno ugasnilo elektrolizne peči za proizvodnjo aluminija, so sporočili iz podjetja. Proizvodnjo so nižali že od lani, trenutno deluje le 11 od skupaj 160 peči.