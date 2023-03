Izidi biatlona v Novem Mestu

* Izidi, - moški, sprint 10 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 22:39,6 (0) 2. Tarjei Boe (Nor) + 30,0 (0) 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:15,2 (1) 4. Endre Stroemsheim (Nor) 1:17,9 (0) 5. Fabien Claude (Fra) 1:23,0 (1) 6. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:25,1 (2) ... 37. Toni Vidmar (Slo) 2:44,5 (2) 41. Alex Cisar (Slo) 2:48,8 (1) 45. Rok Tršan (Slo) 2:55,3 (0) 74. Miha Dovžan (Slo) 3:57,6 (3) ... - ni startal: Jakov Fak (Slo) - svetovni pokal skupno (15): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1229 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 920 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 648 4. Tarjei Boe (Nor) 523 5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 510 6. Martin Ponsiluoma (Šve) 507 ... 17. Jakov Fak (Slo) 326 42. Miha Dovžan (Slo) 63 47. Alex Cisar (Slo) 53 58. Toni Vidmar (Slo) 31 75. Lovro Planko (Slo) 10 ...