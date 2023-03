Zajc zmagovalec kvalifikacij

Planica, 2. marca - Smučarji skakalci so na svetovnem prvenstvu v Planici opravili kvalifikacije na veliki skakalnici. Za Slovence so bile zelo uspešne, pričakovano so se vsi uvrstili na tekmo. Timi Zajc pa se je veselil zmage in to kar prepričljive. S skokom 136 metrov je za 5,4 točke premagal Poljaka Davida Kubackega (131,5 m).