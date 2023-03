Kriminalisti so v preiskavi detomora v Grosupljem osumili 30-letnico

Ljubljana, 2. marca - Ljubljanski kriminalisti so po intenzivni kriminalistični preiskavi v Grosuplju najdenega trupla otroka ugotovili, da je šlo za živorojenčka. Z zbiranjem obvestil in s forenzičnimi dokazi so uspeli identificirati 30-letno mater, ki so jo utemeljeno osumili kaznivega dejanja detomora, je danes na novinarski konferenci dejal kriminalist Goran Novak.