Združenji: Stanje glede spolne uravnoteženosti v organih upravljanja se izboljšuje

Ljubljana, 2. marca - Stanje glede spolne uravnoteženosti v upravah in nadzornih svetih državnih in javnih delniških družb se izboljšuje, so pred mednarodnim dnevom žensk 8. marcem sporočili iz Združenja Manager in Združenja nadzornikov Slovenije. Ob tem so poudarili, da ima Slovenija le še tri leta časa, da uravnoteženost v omenjenih organih postane nekaj običajnega.