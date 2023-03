Pot v svet lahko podjetjem ponudijo tudi športni dogodki

Planica, 2. marca - Slovenija je majhna in marsikatero podjetje je že preraslo domači trg. Uspešnih primerov internacionalizacije je veliko, z nekaterimi so se seznanili navzoči na današnjem dogodku v Planici, ko so izvedeli tudi za aktivnosti institucij s tega področja. "Slovenijo želimo promovirati kot zeleno in inovativno," je dejal državni sekretar Matevž Frangež.