Peter Prevc v domačo oskrbo

Ljubljana, 2. marca - Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc, ki je po sredinem grdem padcu na treningu v Planici pristal v ljubljanskem Kliničnem centru na podrobnih preiskavah, je že v domači oskrbi. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, so 30-letnika odpustili iz bolnišnične oskrbe in bo kmalu doma.