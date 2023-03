Nacionalni inštitut za biologijo zaključil projekt spremljanja koronavirusa v odpadnih vodah

Ljubljana, 2. marca - Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so po skoraj treh letih spremljanja novega koronavirusa v odpadnih vodah v Sloveniji konec februarja zaključili s projektom. Medtem so sistem epidemiološkega spremljanja koronavirusa in njegovih različic v odpadnih vodah vzpostavili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).