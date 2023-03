V ljubljanskem InterContinentalu šokirani ob informacijah o domnevni prostituciji mladoletnih v njihovih prostorih

Ljubljana, 2. marca - Vodstvo ljubljanskega hotela InterContinental je izredno presenečeno in šokirano ob informacijah o domnevni prostituciji mladoletnih v njihovih prostorih, o katerih so bili seznanjeni s strani medijev. Od omenjenih dogodkov in ravnanj se odločno distancirajo, o tem pa jih doslej ni obvestil noben organ oz. vpletena institucija, so pojasnili za STA.