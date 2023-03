V Keopsovi piramidi v Gizi odkrili novo sobano

Kairo/München, 2. marca - V Egiptu je skupina mednarodnih raziskovalcev v znameniti Keopsovi piramidi v Gizi odkrila novo sobano. Že pred leti so meritve nakazovale na skrit prostor. Obstoj presenetljivo velike sobane so sedaj potrdili z endoskopom, ki so ga vstavili skozi ozko režo med dvema kamnoma, je danes sporočila Tehniška univerza München (TUM).